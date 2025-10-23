Trovato portafogli con una consistente somma | alcuni cittadini rintracciano il proprietario e lo restituiscono E’ successo stamattina a Sezze
Questa mattina, intorno alle 11, a Sezze, nell'area antistante il Museo comunale, è stato rinvenuto un portafogli con una consistente cifra in contanti, non inferiore ai mille euro. La somma era presumibilmente appena prelevata dal vicino ufficio postale o dalla banca che si affaccia su piazza del Comune. La ricerca del proprietario. A notarlo è stato un uomo che, supportato da un'altra persona, si è immediatamente adoperato per rintracciare il proprietario. Decisivo il fatto che, all'interno del portafogli, fosse presente per caso il numero di telefono del titolare, un pensionato.
