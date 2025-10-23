Trovato morto nella cella frigorifera del supermercato dove lavorava a Termoli i genitori | Non si è ucciso

Lo scorso 15 settembre un uomo di 38 anni è stato trovato morto all'interno di una cella frigorifera del supermercato dove lavorava a Termoli. I suoi genitori non credono all'ipotesi del suicidio e hanno presentato denuncia ipotizzando l'omicidio o l'istigazione al suicidio. Madre e padre del 38enne accusano la convivente del figlio ipotizzando violenze domestiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

