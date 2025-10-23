Trovato morto a trent’anni il padre lo cercava da giorni

Passignano sul Trasimeno, 23 ottobre 2025 – Una tragica scoperta ha scosso ieri mattina la comunità di Passignano sul Trasimeno, dove è stato rinvenuto il cadavere di un giovane di circa trent’anni non lontano dall’area verde del Pidocchietto. A fare il drammatico ritrovamento è stato, secondo quanto si apprende, il padre della vittima, che da giorni era alla ricerca del figlio di cui non aveva più notizie dopo che il ragazzo non aveva fatto ritorno a casa. Il corpo senza vita del trentenne è stato trovato all’interno di un capannone abbandonato, parte del compendio industriale dell’area dismessa della ex Sai di Passignano, una zona non lontana dai giardinetti pubblici frequentati quotidianamente da famiglie e bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

