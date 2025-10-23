Trovato legato mani e piedi dopo il festino in appartamento

FIRENZE È stato trovato legato mani e piedi all’interno di una stanza, con evidenti segni di violenza sul corpo. A salvarlo, una passante che ha dato l’allarme dopo aver udito le sue grida. L’ombra di un gioco erotico, della pratica del "chem sex" (fare sessi sotto assunzione di droghe sintetiche) o di pura e gratuita violenza sotto lo stordimento degli stupefacenti, dietro a ciò che sarebbe accaduto nel pomeriggio di domenica scorsa, in un appartamento di via Allori, a Novoli. Quando le volanti della Polizia di Stato sono intervenute sul posto su segnalazione di una residente hanno trovato il giovane, 23 anni, ancora immobilizzato e in stato di shock. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovato legato mani e piedi dopo il festino in appartamento

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

$Firenze, 23enne trovato $legato e picchiato in casa: arrestati un $uomo e una $donna $arresto $polizia - X Vai su X

Un cane di grossa taglia, di circa tre anni, è stato trovato legato al guardrail della strada statale 7bis Nola-Villa Literno, nel tratto compreso tra le uscite Cis-Interporto e Marigliano zona industriale, in direzione Acerra - facebook.com Vai su Facebook

Trovato legato mani e piedi dopo il festino in appartamento - FIRENZE È stato trovato legato mani e piedi all’interno di una stanza, con evidenti segni di violenza sul corpo. Lo riporta lanazione.it

Giovane legato mani e piedi salvato da una passante - FIRENZE: Una donna lo nota da una finestra e chiede aiuto: i poliziotti lo trovano immobilizzato in una camera e arrestano i due inquilini di 48 e 61 anni ... Come scrive toscanamedianews.it

Chiede aiuto ad una passante dopo essere stato legato e picchiato, due arresti - Drammatico episodio nel pomeriggio di domenica 19 ottobre a Firenze, dove un giovane di 23 anni è stato trovato legato mani e piedi all’interno di un ... Riporta gonews.it