Trovato in possesso di cocaina e crack | arrestato a Salerno

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato ieri N.R. con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, a seguito di una perquisizione avvenuta a Salerno, è stato trovato in possesso di circa 73 grammi totali di cocaina e crack. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

