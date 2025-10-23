Trovati con 21 chili di droga e 19mila euro in contanti | la Polizia arresta due giovani

Ravennatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di martedì la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un cittadino romeno e di un italiano per detenzione di circa 21 chilogrammi complessivi di hashish e marjuana e di oltre 19.000 euro in contanti.Nell’ambito di una più ampia attività di polizia volta a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

