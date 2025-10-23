Trombetti confermato rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle di Caserta

Casertanews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelo . Questo l'esito dell'assemblea che si è svolta mercoledì nella sede dello Spazio 5 Stelle di via San Carlo.Gli iscritti con quasi l'unanimità (28 preferenze su 31 votanti, di cui 1 astenuto e 2 schede nulle). 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Trombetti Confermato Rappresentante Territoriale