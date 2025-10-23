Trionfo europeo per Bologna e Fiorentina

AGI - Il Bologna firma la prima vittoria europea della sua stagione superando in trasferta il Fcsb per 2-1. Sono Odgaard e Dallinga a lasciare il segno sul risultato, già nei primi minuti di gioco. Gli ospiti partono subito forte e al 9' passano in vantaggio. Freuler ruba palla a Sut sulla trequarti, imbuca in area per Dallinga il quale serve un assist dalla sinistra che taglia fuori la difesa trovando Odgaard che, con il destro, insacca a porta quasi vuota. Tre minuti dopo, arriva l'immediato raddoppio. Lykogiannis ci prova con un sinistro da fuori che, deviato da Lixandru, costringe Tarnovanu a respingere in tuffo, ma Dallinga è il più lesto di tutti a ribadire in rete per il 2-0. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Trionfo europeo per Bologna e Fiorentina

Approfondisci con queste news

Con il trionfo di Raúl Fernández a Phillip Island, la casa di Noale si conferma il costruttore europeo più vincente nella storia del Motomondiale - facebook.com Vai su Facebook

La fame degli Insuperabili. Coach Angelo D’Ignazio: “Che gioia il trionfo europeo” - X Vai su X

Coppe Europee: il Bologna vince a Bucarest, la Fiorentina a Vienna - 1 a Bucarest contro il Fcsb nella terza giornata di Europa League, mentre la Fiorentina, nel secondo turno di Conference League, si impone 3- Segnala tuttojuve.com

La Fiorentina vince in Conference, bene il Bologna in Europa League - Successo per Fiorentina e Bologna sui campi internazionali. Si legge su gazzettadiparma.it

Europa e Conference League, alle 18.45 FCSB-Bologna e Rapid Vienna-Fiorentina - Dopo le partite di Champions League di Inter, Napoli, Atalanta e Juventus, è il momento delle italiane impegnate nelle altre coppe europee. Come scrive tg24.sky.it