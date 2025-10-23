AGI - Il Bologna firma la prima vittoria europea della sua stagione superando in trasferta il Fcsb per 2-1. Sono Odgaard e Dallinga a lasciare il segno sul risultato, già nei primi minuti di gioco. Gli ospiti partono subito forte e al 9' passano in vantaggio. Freuler ruba palla a Sut sulla trequarti, imbuca in area per Dallinga il quale serve un assist dalla sinistra che taglia fuori la difesa trovando Odgaard che, con il destro, insacca a porta quasi vuota. Tre minuti dopo, arriva l'immediato raddoppio. Lykogiannis ci prova con un sinistro da fuori che, deviato da Lixandru, costringe Tarnovanu a respingere in tuffo, ma Dallinga è il più lesto di tutti a ribadire in rete per il 2-0. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Trionfo europeo per Bologna e Fiorentina. Tonfo della Roma in casa