Trinità dei Monti | barriere e controlli per salvare la scalinata più famosa di Roma
L’ultimo episodio in un’auto finita sulla scalinata di Trinità dei Monti è del 10 agosto 2025. In quel caso è stato il conducente di una jeep 4x4 a percorrerne un tratto, prima di essersi reso conto dell’“errore” cui ha provato a rimediare guidando in retromarcia. Ma non è stato l’unico caso. 🔗 Leggi su Romatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
#BuongiornoRoma Credit: instagram.com/p/DPzY0bliM2O/?img_index=3 - Trinità dei Monti - facebook.com Vai su Facebook
Barriere stradali, Ansfisa: più manutenzione e controlli per garantire la sicurezza - Le barriere rappresentano un elemento dell’arredo stradale fondamentale per contribuire alla sicurezza della mobilità. Riporta ilgiornale.it
Barriere stradali, Ansfisa: più manutenzione e controlli per garantire la sicurezza - Si svolge oggi a Milano, ospitato presso la Sala Belvedere “Silvio Berlusconi” di Palazzo Lombardia, l’incontro tecnico organizzato da ANSFISA, dal titolo “Prestazioni delle ... Come scrive iltempo.it