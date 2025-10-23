Triestina nuova stangata | altri 3 punti di penalizzazione La nuova classifica del girone A di Serie C
La Triestina è stata penalizzata con altri 3 punti per le inadempienze legate alla fideiussione integrativa da presentare nel mese di agosto, scadenza non rispettata entro i tempi previsti dal regolamento federale: il totale sale a quota 23 punti di penalizzazione comminati tra la scorsa primavera e oggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
. @seriecofficial | Triestina, nuova penalizzazione di 3 punti: la nota - X Vai su X
Nel solco del centocinquantenario dalla nascita di Luigi Einaudi, nel pomeriggio di mercoledì è stata inaugurata – oltre allo spettacolo del mattino al Rossetti – anche la nuova sede triestina della Fondazione a lui intitolata, ospitata all’interno dell’Associazione - facebook.com Vai su Facebook
Triestina senza pace: altri tre punti di penalizzazione - Triestina Calcio 1918 con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura ... rainews.it scrive
Serie C, Triestina: altri tre punti di penalizzazione e -10 in classifica - Non c'è pace per la Triestina che è stata nuovamente penalizzata dal tribunale federale nazionale in seguito a nuove violazioni di natura amministrativa. Da msn.com
Triestina, nuova penalizzazione per gli alabardati: altri 3 punti per un totale di -23 - Nell'udienza di oggi infatti il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al club rossoalabardato. Come scrive tuttomercatoweb.com