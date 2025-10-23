Trent’anni di Con te partirò viaggiano su un francobollo
Trent’anni possono stare in un dentellato: il viaggio di “Con te partirò” diventa memoria tangibile. Oggi, tra emozione e rigore istituzionale, la canzone resa universale da Andrea Bocelli conquista un francobollo che parla italiano, racconta partenze e ritorni, e porta nel presente una storia condivisa, custodita ora in un piccolo segno capace di attraversare confini . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
