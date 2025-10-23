Trenta confezioni di cioccolato nascoste nello zaino | denunciate due donne
Trenta confezioni di cioccolato nascoste nello zaino. 112 euro di merce e 112 il numero composto dai titolari di un supermercato di Cimitile, nel napoletano.Due donne, entrambe 25enni di origini rom, sono state fermate subito dopo le barriere antitaccheggio. Nel loro zainetto c'erano trenta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
