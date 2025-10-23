Treni modifiche alla circolazione ferroviaria sulla tratta Palermo-Messina

Modifiche alla circolazione ferroviaria fra le stazioni di Tusa e Sant'Agata di Militello, sulla linea Palermo-Messina, dalle ore 22.20 di venerdì 24 ottobre sino alle ore 6.00 di lunedì 27 ottobre, per interventi di manutenzione all'infrastruttura ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). In dettaglio, saranno effettuati interventi di miglioramento sismico di due.

