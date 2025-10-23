Trekking delle olive

Una nostra guida vi porta in Valpantena, meno nota, ma altrettanto bella della Valpolicella, durante la raccolta delle olive. Percorso ad anello di 9 km con partenza da Grezzana. Dopo una breve visita della località inizieremo un percorso leggermente ondulato su strade sterrate tra gli oliveti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

9° Valdambra Trail On October 12th, the great event for trekking and trail running lovers is back! Three routes of different kilometers starting from Badia Agnano, to discover the Valdambra between villages, vineyards and olive trees.

Turismo lento: Poggibonsi ‘cammina’ fra olivi ed eccellenze culturali - Un percorso di trekking tra gli olivi con visita ad una azienda agricola e degustazioni, ma anche un itinerario tra cultura e Domenica 26 ottobre itinerario fra natura, cultura e spiritual ... Riporta ilcittadinoonline.it

