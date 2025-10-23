Trekking delle olive

Una nostra guida vi porta in Valpantena, meno nota, ma altrettanto bella della Valpolicella, durante la raccolta delle olive. Percorso ad anello di 9 km con partenza da Grezzana. Dopo una breve visita della località inizieremo un percorso leggermente ondulato su strade sterrate tra gli oliveti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

trekking oliveTrekking delle olive - Al termine sosteremo in un frantoio e, per concludere al meglio ci sarà una degustazione di olio con bruschette, pasta di oliva, pomodorini sottolio e olive. Segnala veronasera.it

