Trekking della verza moretta
Una domenica diversa, lontana dai centri commerciali e dagli assembramenti dei mercatini di Natale, alla scoperta di una zona poco conosciuta della provincia di Verona. Avete mai camminato in campi di verze viola? Lo faremo andando a Veronella dove, al momento, è pronta la Verza Moretta a cui è. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
TORNA LA 12ª FESTA DELLA VERZA MORETTA DI VERONELLA! Un mese intero di gusto, tradizione e divertimento! 13-14-15-16 | 20-21-22-23 | 27-28-29-30 Novembre Nuova area eventi in Via Corte Grande – Veronella (VR) ? Stand gastrono - facebook.com Vai su Facebook
Trekking della Verza Moretta - Una domenica diversa, lontana dai centri commerciali e dagli assembramenti dei mercatini di Natale, alla scoperta di una zona poco conosciuta della ... Si legge su veronasera.it
Tradizione e attualità della Verza Moretta di Veronella - La Verza Moretta, prodotta unicamente nella provincia di Verona fin dal 1800, si caratterizza per il colore viola intenso dell’esterno e per la parte interna bianco- agoravox.it scrive
VERZA MORETTA IN FESTA NEL VERONESE - Prende il via venerdì 18 novembre a Veronella (Verona) l’annuale Festa della Verza Moretta giunta alla nona edizione. Si legge su corriereortofrutticolo.it