Tre mesi di trasferte vietate per i tifosi di Pisa ed Hellas Verona dopo gli scontri avvenuti in Toscana

Veronasera.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vietate per i prossimi tre mesi le trasferte dei tifosi di Pisa ed Hellas Verona. Sarebbe questa la decisione presa dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo il confronto e la relazione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Una sanzione severa dopo gli scontri. 🔗 Leggi su Veronasera.it

