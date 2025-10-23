Tre giorni e tre fiere per far incontrare aziende e candidati con la Edu Job Fairs

Udinetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storica Fiera del Lavoro Fvg diventa Edu Job Fairs. Tre giorni per tre diversi eventi con un nuovo ambizioso obiettivo: portare in Friuli Venezia Giulia nuovi studenti e lavoratori da fuori regione e dall’estero. Organizzata sempre da ALig (Associazione dei Laureati in Ingegneria Gestionale). 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tre giorni tre fiereTre giorni a tu per tu con lo show biz - Focus.it - A Milano si tiene la prima edizione del Festival dello spettacolo che porterà per tre giorni, dal 24 al 26 ottobre al Superstudiopiù attori, registi, cantanti protagonisti della tv e dello sport. Come scrive focus.it

tre giorni tre fiereFerrara ospita Quarto Tempo 2025: tre giorni dedicati al futuro del calcio dilettantistico - Tre giorni di incontri, formazione e confronto sui temi chiave del calcio di base con la seconda edizione del grande evento promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti ... Si legge su msn.com

tre giorni tre fierePremio Letterario, tre giorni tra cultura e memoria - Cultura, impegno civile e grandi firme della letteratura tornano protagonisti a Città di Castello con la XIX edizione del Premio Letterario “Città di Castello tra presente e futuro”, in programma dal ... Da teletruria.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Giorni Tre Fiere