Tre anni di governo Meloni | più lavoro meno migranti
Sono passati tre anni da quel 22 ottobre 2022, giorno in cui Giorgia Meloni ha riportato il centrodestra unito al governo della Nazione. Tre anni intensi in cui il premier ha dovuto risolvere un'Italia martoriata dalla pandemia e rassegnata dopo un decennio di governi frutto di accordi di palazzo. Tre le parole chiave della campagna elettorale che hanno portato la Meloni a Palazzo Chigi: lavoro, immigrazione e riforme. Se è vero che il percorso verso la fine della legislatura è ancora lungo, sicuramente a oggi possiamo affermare che il presidente del Consiglio sta tenendo fede ai suoi impegni. Il lavoro è stato senza dubbio al centro dell'azione del governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
