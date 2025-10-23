Tre anni di governo Meloni | luci e ombre attese e impasse

Grinta e determinazione, stabilità e alcuni passi in avanti. Tuttavia, non tutte le aspettative sono state completamente soddisfatte L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Tre anni di governo Meloni: luci e ombre, attese e impasse

Tre anni di Governo Meloni. Tre anni di promesse mai mantenute, di slogan rivelatisi barzellette, di realtà che smentisce la propaganda. “Cancelleremo la legge Fornero”? L’hanno allungata. “Pensioni minime a 1000 euro”? Sono aumentate di 3 euro e 74 cen - facebook.com Vai su Facebook

Dopo tre anni di Governo Meloni non solo le accise sulla benzina sono ovviamente ancora in vigore ma con l’ultima manovra di bilancio saliranno sul diesel. Complimenti Presidente, un altro record di cui (non) andare fieri. - X Vai su X

Tre anni di governo Meloni, "la strada è tracciata e la percorreremo fino in fondo" - Il governo Meloni è da oggi il terzo più longevo della storia della Repubblica. Da ansa.it

Meloni, il governo compie tre anni: numeri e risultati che smentiscono le bugie della sinistra - Il 22 ottobre 2025 il governo Meloni, "il primo nella storia d'Italia guidato da una donna", compie tre anni di attività, ... Riporta iltempo.it

Le promesse mantenute e tradite in tre anni di governo Meloni - A tre anni dal suo insediamento, l’attuazione del programma del governo Meloni resta in gran parte da completare. Lo riporta pagellapolitica.it