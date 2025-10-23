Tre anni di Giorgia Meloni Conversazione con Giovanni Diamanti
Il governo Meloni compie tre anni e noi facciamo il punto su numeri, prospettive e stato di salute della maggioranza e dell’opposizione con Giovanni Diamanti, fondatore di YouTrend. L'articolo proviene da Linkiesta.it. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
TRE ANNI AL GOVERNO:AUGURI GIORGIA! luci e molte ombre nei giudizi della stampa internazionale sull’Italia per quel che ha fatto dopo Draghi Ricostruzione Gaza: l'Italia addestrerà la polizia locale - Da Netflix al mondo la serie sul Mostro di Firenze https - X Vai su X
Giorgia Meloni "Devo ricordare: durante il governo Conte 2 le pensioni minime sono cresciute di 2,5 euro in due anni, con il nostro governo sono cresciute di 90 euro in due anni, e con la terza legge di bilancio cresceranno anche di più". Lo ha detto la pre - facebook.com Vai su Facebook
Meloni, il governo compie tre anni: numeri e risultati che smentiscono le bugie della sinistra - Il 22 ottobre 2025 il governo Meloni, "il primo nella storia d'Italia guidato da una donna", compie tre anni di attività, ... Scrive iltempo.it
GOVERNO Giorgia Meloni celebra tre anni di governo: “La strada è tracciata, andremo fino in fondo” - In occasione dei tre anni di governo, Giorgia Meloni ribadisce sui social la continuità della sua azione politica ... Secondo statoquotidiano.it
Tre anni di Governo Meloni: tutti i numeri di Palazzo Chigi - Il terzo Governo più longevo della storia d'Italia si autocelebra con una pubblicazione che mette in fila i risultati dell'esecutivo guidato fa Giorgia Meloni. Scrive policymakermag.it