Travolti mentre attraversano sulle strisce | due in ospedale morto un cane
Due uomini di 58 e 72 anni sono rimasti feriti questo pomeriggio, dopo essere stati investiti da un'auto in via De Gaspari, ad Albaro. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Giordano Bruno intorno alle 17.20. I due stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali in un attraversamento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Giovani stranieri travolti dal diretto a #Milano. Tre ragazzi attraversano i binari del #treno: uno è morto, due feriti. La tragedia alla stazione di #Trecate, nel Novarese - X Vai su X
CHOC ITALIA: tre giovani attraversano i binari per non perdere il treno, travolti in pieno: bilancio gravissimo - facebook.com Vai su Facebook
Travolti mentre attraversano sulle strisce: due in ospedale, morto un cane - L'altro pedone, di 58 anni, ha riportato un trauma facciale ed è stato ospedalizzato in codice giallo. Si legge su genovatoday.it
Travolti dal treno mentre attraversano i binari, muore 18enne: gravissimo l'amico, ferito anche un terzo giovane - Il giovane morto nella serata di lunedì 20 ottobre 2025 a Trecate, nel Novarese, è un diciottenne di origine egiziana, residente in Lombardia. Lo riporta msn.com
Incidente a Milano, travolte da un'anziana mentre attraversano sulle strisce: gravissime - È successo all'incrocio tra le vie Fabrizi e Aldini a Milano (zona Quarto Oggiaro) nella tarda mattinata di giovedì 9 ottobre. Scrive milanotoday.it