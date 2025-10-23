Travolti mentre attraversano sulle strisce | due in ospedale morto un cane

Due uomini di 58 e 72 anni sono rimasti feriti questo pomeriggio, dopo essere stati investiti da un'auto in via De Gaspari, ad Albaro. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via Giordano Bruno intorno alle 17.20. I due stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali in un attraversamento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it