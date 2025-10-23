Travolta da un bus mentre attraversa | morta una donna

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre, a Brescia. Una donna di circa 70 anni è stata investita da un autobus di linea mentre attraversava via Trento, all’incrocio con via Zadei. Rianimata sul posto e trasferita d’urgenza all’ospedale Civile, è deceduta poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

