Trastevere Roma aggredito e rapinato un giovane a Piazza Trilussa | due fermati

La vittima colpita al volto per il cellulare; recuperato il dispositivo e convalidati i fermi. Piazza Trilussa: due arresti nel giro di poche ore dopo una rapina ai danni di un ragazzo della movida. La notte scorsa, in piazza Trilussa a Trastevere, due giovani hanno preso di mira un gruppo di ragazzi e hanno seguito uno di loro fino ad accerchiarlo e minacciarlo per ottenere lo smartphone. Al rifiuto del giovane, uno dei due ha sferrato un pugno al volto e si è impossessato del cellulare fuggendo. Gli agenti del IX Distretto Esposizione hanno avviato subito le indagini e, nel corso della giornata, hanno individuato e fermato i sospetti nel quartiere Laurentino, dove si intrattenevano in strada con un atteggiamento ritenuto sospetto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trastevere (Roma), aggredito e rapinato un giovane a Piazza Trilussa: due fermati

