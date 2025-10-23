Trasporti la Linea 1 della metropolitana chiude in anticipo | gli orari delle ultime corse

Napolitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anm informa che la Linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica in linea, chiuderà in anticipo al pubblico giovedì 23 ottobre 2025.Questi gli orari delle ultime corse passeggeri previste:da Chiaiano ore 20:50da Centro Direzionale ore 21:16. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

