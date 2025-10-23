Trasparenze
Giuseppe De Blasi ci invia questa foto, scattata a Lecce, con soggetto un geco in esplorazione sulla finestra del suo ufficio. “” è il titolo che ha trovato per suggellare in uno scatto questa strana visita..***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
: Trasparenze e luxury design scorreranno sulle facciate di questa Torre progettata dall’autorevole @studio Meyer & Partner L’edificio è in fase di cantiere e si prep - facebook.com Vai su Facebook
Voglia di Liquid Glass su Windows, come attivare le trasparenze su PC - Tra le novità di iOS 26, macOS 26 e altri recenti sistemi operativi di Apple c’è sicuramente il nuovo design con Liquid Glass. Secondo macitynet.it
Apple riduce ancora le trasparenze di Liquid Glass - Apple risponde al feedback degli utenti e introduce un nuovo aspetto più opaco per il suo design in vetro liquido. Si legge su msn.com
Trasparenze? Sì, grazie! Ecco 4 idee da IG per indossare il see-through quest'estate - Quale momento migliore dell’anno, se non quello che inizia con i primi raggi di sole primaverili e si apre verso l’estate, per divertirsi con uno dei trend più amati degli ultimi mesi, ossia il ... grazia.it scrive