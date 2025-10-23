Trasparenza dei concorsi comunali | chiesta registrazione audio e video delle prove

BRINDISI - La stagione concorsuale del Comune di Brindisi, cruciale per il rinnovamento degli organici in un contesto di difficoltà economica dovuto al predissesto, è stata investita da un dibattito sulla trasparenza. A fronte della richiesta di registrazione audio e video delle prove orali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

