Trasferte vietate ai tifosi nerazzurri il sindaco | Provvedimento sproporzionato farò sentire la mia voce
"Sono fortemente contrariato per la sanzione inflitta ai tifosi pisani, che per tre mesi saranno privati della possibilità di seguire la propria squadra in trasferta". E' il sindaco di Pisa Michele Conti ad intervenire dopo la notizia del prolungato stop alle trasferte per i supporters nerazzurri. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
