Pisa, 23 ottobre 2025 – Trasferte vietate per tre mesi ai tifosi del Pisa dopo gli scontri avvenuti in via Piave con gli ultras dell’Hellas Verona. Tutti i settori ospiti in cui giocherà la squadra di Gilardino saranno chiusi e non sarà possibile accedere agli impianti per i residenti in provincia (vale lo stesso per il Verona). Le polemiche però non mancano, soprattutto per il fatto che i 150 tifosi veronesi arrivati alla stazione di San Rossore da Firenze sono giunti a pochi passi dallo stadio senza scorta. Tre mesi di stop alle trasferte per la tifoseria del Pisa dopo gli scontri con gli ultrà del Verona Il sindaco di Pisa Michele Conti non ci sta e affida ai propri canali social la sua reazione: "Sono fortemente contrariato per la sanzione inflitta ai tifosi pisani, che per tre mesi saranno privati della possibilità di seguire la propria squadra in trasferta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasferte vietate ai tifosi del Pisa, il sindaco Conti: “Provvedimento punitivo sproporzionato”