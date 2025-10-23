Trasferte vietate ai tifosi del Catania per tre mesi | la decisione del Viminale

Cataniatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferte per i tifosi del Catania per i prossimi novanta giorni. La decisione, notificata alla Questura di Catania, è conseguenza diretta dei violenti scontri avvenuti domenica scorsa lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

trasferte vietate tifosi cataniaScontri sull’A2, la sanzione è immediata: trasferte vietate ai tifosi del Catania per 90 giorni - Diretta conseguenza dei gravissimi scontri avvenuti sull'autostrada A2, dove un centinaio di supporters etnei e casertani si sono affrontati con sassi e fumogeni. catania.liveuniversity.it scrive

Trasferte vietate ai tifosi del Catania per tre mesi: la decisione del Viminale - La decisione, notificata alla Questura di Catania, è conseguenza diretta dei violenti scontri avvenuti domenica scorsa lungo l’autostrada Salerno- Come scrive cataniatoday.it

trasferte vietate tifosi cataniaCatania, pesantissima decisione dopo gli scontri con i casertani: stangata per i tifosi etnei, trasferte vietate - I tifosi del Catania non potranno seguire la propria squadra in trasferta per i prossimi 3 mesi. Secondo strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Trasferte Vietate Tifosi Catania