Trasferte vietate ai tifosi del Catania per tre mesi | la decisione del Viminale

Il Ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferte per i tifosi del Catania per i prossimi novanta giorni. La decisione, notificata alla Questura di Catania, è conseguenza diretta dei violenti scontri avvenuti domenica scorsa lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

