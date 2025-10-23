trapianti pediatrici in uso al papa giovanni xxiii un nuovo software 3d donato da amici della pediatria

Bergamo. L’ Ospedale Papa Giovanni XXIII si è dotato di un software di ultima generazione per la ricostruzione tridimensionale delle immagini diagnostiche, grazie alla generosa donazione dell’ Associazione Amici della Pediatria – maggiore sostenitore del progetto – e al prezioso contributo dell’impresa Fratelli Ghilardi e dell’ Associazione We Parents della Bilingual British School, Lo strumento è stato destinato all’Unità di epatologia e gastroenterologia pediatrica e dei trapianti e gestito in collaborazione con la Chirurgia 3 – trapianti addominali ed è già operativo nell’attività di trapianto di fegato sui bambini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

