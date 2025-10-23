Tragico schianto frontale tra auto a Granarolo | morto bimbo di 7 anni sbalzato dal sedile

La tragedia si è consumata nella serata di ieri, mercoledì 22 ottobre, intorno alle 21, lungo la strada Porrettana in località Lovoleto a Granarolo, nella città metropolitana di Bologna. Per il bambino di 7 anni inutili i soccorsi del 118. Feriti i due conducenti ma in maniera non grave. 🔗 Leggi su Fanpage.it

