Tragico incidente sulla Porrettana | muore un bambino di sette anni

Lo schianto a Lovoleto, nel comune di Granarolo. Un bambino di sette anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella serata del 22 ottobre lungo la statale Porrettana, all'altezza di Lovoleto, frazione di Granarolo dell'Emilia (Bologna). Nonostante i tentativi disperati dei medici, il piccolo non è sopravvissuto ai gravi traumi riportati nello scontro. La collisione tra due auto e la moto coinvolta. L'incidente si è verificato intorno alle 21, coinvolgendo due automobili, una Volkswagen Corrado d'epoca e una Renault Clio. Un motociclista, che sopraggiungeva proprio in quel momento, ha perso il controllo del mezzo per evitare l'impatto, finendo a terra ma senza riportare gravi ferite.

