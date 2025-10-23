Tragico incidente in Venezuela | aereo cade pochi secondi dopo il decollo

Un aereo è precipitato subito dopo il decollo a Paramillo, nello stato di Táchira (Venezuela). Il velivolo, con due persone a bordo, si è schiantato pochi secondi dopo l’alzata in volo: entrambi gli occupanti sono morti sul colpo. Un video circolante sui social riprende il momento dell’impatto e la colonna di fumo che si solleva dal punto del disastro. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente, ipotizzando un guasto tecnico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tragico incidente in Venezuela: aereo cade pochi secondi dopo il decollo

