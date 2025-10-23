Tragedia sulla Porrettana muore un bimbo di 7 anni
Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni rimasto coinvolto ieri sera in un terribile incidente stradale lungo la Porrettana, all’altezza del distributore Economy Station a Granarolo.?Il piccolo, che viaggiava accanto al padre su una Volkswagen d’epoca, è deceduto durante il tragitto verso. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
