Tragedia per il Napoli De Laurentiis sconvolto | lutto terribile
Lutto nel mondo azzurro: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis profondamente colpito dalla tragica notizia esprime il suo cordoglio Dopo la clamorosa batosta contro il PSV Eindhoven, il Napoli si prepara ora alla difficile sfida casalinga contro l’ Inter, in programma sabato 25 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Tuttavia, oggi l’ambiente partenopeo è scosso da un grave lutto che ha colpito una figura molto amata del passato azzurro. Un dolore che ha unito tifosi e società nel cordoglio per una perdita improvvisa e devastante. Napoli, un lutto devastante ha sconvolto tutto l’ambiente azzurro. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
