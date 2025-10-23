Tragedia per il Napoli De Laurentiis sconvolto | lutto terribile

Lutto nel mondo azzurro: il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis profondamente colpito dalla tragica notizia esprime il suo cordoglio Dopo la clamorosa batosta contro il PSV Eindhoven, il Napoli si prepara ora alla difficile sfida casalinga contro l’ Inter, in programma sabato 25 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. Tuttavia, oggi l’ambiente partenopeo è scosso da un grave lutto che ha colpito una figura molto amata del passato azzurro. Un dolore che ha unito tifosi e società nel cordoglio per una perdita improvvisa e devastante. Napoli, un lutto devastante ha sconvolto tutto l’ambiente azzurro. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Tragedia per José Callejon: è scomparsa la sorella Vanessa - Lutto per José Maria Callejon: il Napoli si stringe attorno all'ex attaccante per la dolorosa scomparsa della sorella Vanesa.

Jose Callejon, morta la sorella Vanesa: il cordoglio del Napoli e di De Laurentiis - L'ex esterno del Napoli è stato colpito da un grave lutto, la morte della sorella Vanesa.

tragedia napoli de laurentiisJose Callejon, morta la sorella Vanesa: il cordoglio del Napoli e di De Laurentiis - L'ex esterno del Napoli è stato colpito da un grave lutto, la morte della sorella Vanesa. Lo riporta msn.com

