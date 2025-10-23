Tragedia in provincia di Rovigo | famiglia trovata morta in casa sospetta fuga di monossido di carbonio dalla caldaia

Tragedia nella notte a Canaro, in provincia di Rovigo. Un’intera famiglia, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è stata trovata morta in casa. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23, su richiesta dei Carabinieri. La squadra del comando di Rovigo ha trovato all’interno dell’abitazione, in via Cesare Battisti a Canaro, i corpi senza vita di padre, madre e una figlia di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

