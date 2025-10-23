Tragedia in provincia di Rovigo | famiglia trovata morta in casa sospetta fuga di monossido di carbonio dalla caldaia

Feedpress.me | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia nella notte a Canaro, in provincia di Rovigo. Un’intera famiglia, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è stata trovata morta in casa. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23, su richiesta dei Carabinieri. La squadra del comando di Rovigo ha trovato all’interno dell’abitazione, in via Cesare Battisti a Canaro, i corpi senza vita di padre, madre e una figlia di. 🔗 Leggi su Feedpress.me

tragedia in provincia di rovigo famiglia trovata morta in casa sospetta fuga di monossido di carbonio dalla caldaia

© Feedpress.me - Tragedia in provincia di Rovigo: famiglia trovata morta in casa, sospetta fuga di monossido di carbonio dalla caldaia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tragedia provincia rovigo famigliaTragedia in provincia di Rovigo: famiglia trovata morta in casa, sospetta fuga di monossido di carbonio dalla caldaia - All’interno dell’abitazione, in via Cesare Battisti a Canaro, i corpi senza vita di padre, madre e una figlia di 27 anni ... Da gazzettadelsud.it

tragedia provincia rovigo famigliaRovigo, monossido di carbonio in casa: famiglia trovata morta - Tragedia nella notte a Canaro, in provincia di Rovigo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23, su richiesta dei carabinieri, per una ... Si legge su msn.com

tragedia provincia rovigo famigliaPadre, madre e figlia trovati morti in casa a Rovigo: le prime ipotesi - Padre, madre e figlia trovati morti a Paviole, piccola frazione in provincia di Rovigo: le forze dell'ordine indagano sul caso. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Provincia Rovigo Famiglia