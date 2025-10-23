Tragedia ad Ariano Irpino uomo trovato senza vita
Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita in via Vitale, ad Ariano Irpino, nei pressi di piazza Mazzini, a pochi passi dal suo garage. Il corpo è stato rinvenuto a terra, riverso, poco dopo essere rientrato da un accesso al pronto soccorso dell'ospedale Frangipane-Bellizzi, dove si era recato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Suicidio in carcere ad Ariano Irpino: detenuto nigeriano trovato morto nella sua cella: Un’altra tragedia dietro le sbarre. Nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, Joseph Luki, cittadino nigeriano di circa quarant’anni, è stato trovato senza vita all’interno - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia nel carcere di Ariano Irpino: detenuto trovato morto nella notte - Ad Ariano Irpino, nella nottata tra il 19 e il 20 ottobre si è consumata l’ennesima tragedia all’interno di un istituto penitenziario italiano. Da irpinianews.it
Tragedia in carcere ad Ariano irpino: detenuto suicida in cella. Disposta l’autopsia - Ad Ariano Irpino nella nottata tra il 19 e il 20 ottobre si è consumata l’ennesima tragedia all’interno di un istituto penitenziario italiano. corriereirpinia.it scrive
Detenuto 29enne si toglie la vita in carcere - Tragedia nella notte all’interno della Casa circondariale di Ariano Irpino, dove un detenuto di 29 anni, di origine nordafricana, si è tolto la vita impiccan ... Come scrive ilfattovesuviano.it