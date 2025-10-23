Tragedia a Rovigo | trovati morti in casa padre madre e figlia | ipotesi intossicazione da gas

ABBONATI A DAYITALIANEWS La scoperta nella notte tra il 22 e il 23 ottobre. Una terribile tragedia familiare ha sconvolto la comunità di Paviole di Canaro, in provincia di Rovigo. I corpi senza vita di tre persone — un uomo di 52 anni, la moglie di 47 e la figlia di 28 — sono stati rinvenuti nella loro abitazione nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre. Le vittime giacevano nei rispettivi letti, e secondo le prime ipotesi, la causa della morte sarebbe da attribuire a esalazioni di monossido di carbonio. Una famiglia moldava da anni residente in Veneto. Le tre vittime erano originarie della Moldavia, ma vivevano in Veneto da oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Rovigo: trovati morti in casa padre, madre e figlia: ipotesi intossicazione da gas

