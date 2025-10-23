Tragedia a Canaro una famiglia moldava trovata morta | monossido di carbonio fatale anche al gattino

Come è avvenuta la tragedia nella notte tra mercoledì e giovedì?. La notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre è diventata fatale per la famiglia moldava Balanuta a Canaro, in provincia di Rovigo. Attorno alle 23, i Vigili del Fuoco, allertati dai Carabinieri e dai colleghi del padre che non lo vedevano al lavoro da giorni, hanno trovato tre corpi senza vita nella loro abitazione in via Cesare Battisti, località Paviole: Nicolae, 51 anni, la moglie Elena, 47, e la figlia Alina, 28 anni. Le prime indagini indicano che la causa della tragedia sia stata l’intossicazione da monossido di carbonio, fuoriuscito probabilmente da un malfunzionamento della caldaia domestica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

