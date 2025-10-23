Tragedia a Canaro | famiglia senza vita ipotesi monossido

Il silenzio di una casa a Canaro, nel Rodigino, si è trasformato in tragedia: padre, madre e la loro figlia di 27 anni sono stati trovati senza vita. Secondo i primi rilievi dei Vigili del fuoco, nell’abitazione si era accumulato monossido di carbonio, probabilmente disperso dalla caldaia, dopo giorni senza contatti con familiari e colleghi. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tragedia a Canaro: famiglia senza vita, ipotesi monossido

