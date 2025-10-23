Traffico Roma del 23-10-2025 ore 20 | 30

Luceverde Roma Bentrovati traffico ancora intenso sul Raccordo Anulare coda tratti in carreggiata esterna tra roma-fiumicino La Romanina e tra Prenestina e Tiburtina 3 lentamente code anche in casa interna tra la Roma Fiumicino e via Aurelia sul tratto Urbano della A24 roma-teramo code per traffico e incidente uscita dalla città tra la tangenziale est e via Fiorentini ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale rallentamenti e code da via Tiburtina a via dei Campi Sportivi E questa sera alle 21 la Roma ospiterà l'olimpico il Viktoria pilsen per la terza giornata di Europa League previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell'area del Foro Italico e per lavori Questa notte chiusa tra le 22 e le sere Nuova Circonvallazione interna in direzione della Salaria di conseguenza sul tratto Urbano della A24 roma-teramo chi proviene dal raccordo anulare trovare a Chiusa l'immissione sulla verso via Salaria lavori di notte anche su via del mare tra le 21:30 alle 5:30 la strada sarà chiusa tra Raccordo Anulare e Acilia nelle due direzioni ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

