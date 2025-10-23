Traffico Roma del 23-10-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma Bentrovati traffico intenso Come di consueto in queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale e sul Raccordo Anulare dove abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna 3 Cassia bis Veientana Salaria tra Bufalotta e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina e tra Prenestina e Tiburtina si sta in fila anche sul tratto Urbano della A24 Teramo uscita dalla capitale da Portonaccio a raccordo anulare stessa situazione sul viadotto della Magliana nelle due direzioni ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da Corso di Francia vs in direzione di San Giovanni è in carreggiata opposta sulla tangenziale rallentamenti e code da via Tiburtina a via dei Campi Sportivi traffico dovuto anche agli spostamenti in direzione dello Stadio Olimpico alle 21 la Roma ospiterà il Viktoria pilsen per la terza giornata di Europa League attivo il consueto piano di trasporti con divieti per la sosta nell'area del Foro Italico e per lavori questa no chiusa tra le 22 e le se la Nuova Circonvallazione interna in direzione della Salaria di conseguenza sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo chi proviene dal raccordo anulare troverà chiusa all'immissione sulla tangenziale in direzione della Salaria ma per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

