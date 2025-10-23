Traffico Roma del 23-10-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità per incidente Chiusa di Torpignattara via Casilina e via Galeazzo Alessi inevitabili ripercussioni per il traffico è questa sera alle 21 la Roma ospiterà l'olimpico il Viktoria pilsen per la terza giornata di Europa League previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell'area del Foro Italico prima e dopo la gara inevitabili ripercussioni a Flaminio e al della Vittoria e soprattutto sul lungotevere sulla tangenziale e per lavori Questa notte è chiusa tra le 22 e le 6 La Nuova Circonvallazione interna in direzione della Salaria di conseguenza sul tratto Urbano della A24 roma-teramo chi proviene dal raccordo troverà chiusa l'immissione sulla tangenziale verso via Salaria lavori di notte anche su via del mare tra le 21:30 alle 5:30 e la strada sarà chiusa 3 raccordo anulare ed Acilia nelle due direzioni Per quanto riguarda il trasporto pubblico ricordiamo che fino al 8 dicembre stop a tutti tram cittadini ci riferiamo quindi alle linee 2358 14:19 il fermo Si rende necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata della tangenziale est nell'area di via Prenestina disposte corse con autobus che coprono le intere tratte tranviarie https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

