Traffico Roma del 23-10-2025 ore 14 | 30

allerta meteo sul Lazio previsto vento forte dal pomeriggio e per le prossime 18-24 ore sono chiusi i cimiteri cittadini sospeso sino alle 12 di domani il servizio di 9 linee cimiteriali questa sera lo stadio Olimpico a partire dalle 21 torna protagonista all'Europa League con la sfida tra Roma e Viktoria pilsen lo stadio lo ricordiamo è raggiungibile anche in modo sostenibile attraverso 18 linee di bus Inoltre questa sera le linee del metro saranno attive fino alle 23:30 sabato pomeriggio è in programma una manifestazione con corteo centro da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San Giovanni sono attese 30.

