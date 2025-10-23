Traffico Roma del 23-10-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità questa sera dalle 20 allo stadio Olimpico Europa League protagonista con la sfida tra Roma e Vittoria pozzana lo stadio lo ricordiamo è raggiungibile anche in modo sostenibile attraverso 18 linee di bus in arrivo da diversi quadranti della città elenco e percorsi sono sul romamobilita.it sabato pomeriggio manifestazione con corteo in centro da Piazza della Repubblica a Piazza di Porta San sono attese circa 30.000 persone percorreranno via Einaudi Piazza dei Cinquecento via Cavour a Piazza dell'esquilino via Liberiana Piazza di Santa Maria Maggiore via Merulana via dello Statuto Piazza Vittorio Emanuele e via Emanuele Filiberto dalle 14 saranno possibili chiusure al traffico deviazioni o limitazioni per oltre 30 linee del trasporto pubblico aggiornamenti su Roma mobilità https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
