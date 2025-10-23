Luceverde Roma Buongiorno incolonnamenti su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro e maggiori disagi al momento sull'Aurelia con code dal raccordo a via Aurelia Antica sulla Cassia con incolonnamenti tra la storta e Tomba di Nerone è lungo la Flaminia con code da Labaro a via dei Due Ponti incolonnamenti anche sulla Salaria da Fidene a via del Foro Italico sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna dalla diramazione Roma Sud A24 e dalla Casilina l'ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti tra la Trionfale il bivio per la Aurelia È tra la Roma Fiumicino e la via del Mare code sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est quod e anche in direzione opposta sulla complanare da Tor Cervara al raccordo sulla tangenziale est incolonnamenti da Largo Lanciani all'uscita Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico si sta in coda anche in direzione di San Giovanni da Largo Passamonti a viale Castrense code a tratti sulla via del mare la via Ostiense 3 Vitinia verso il centro test situazione sulla Cristoforo Colombo con code dal raccordo la zona dell'EUR alla Romanina la polizia locale segnala un incidente su via del Ponte delle 7 miglia con code all'altezza della Tuscolana infine centro code sul lungotevere da Ponte Palatino a Ponte Principe Amedeo Savoia Aosta verso il ponte Flaminio e su Viale del Muro Torto verso piazzale Flaminio come sempre per i dettagli di queste altre notizie consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-10-2025 ore 08:30