Traffico Roma del 23-10-2025 ore 07 | 30
Luceverde Roma Buongiorno Data l'ora ci sono naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro I maggiori disagi al momento su Aurelia Cassia Flaminia Salaria sul Raccordo Anulare cuore per traffico in carreggiata interna a partire dall'uscita per la Casilina fino allo svincolo per La via Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti tra la Trionfale Il Bivio Aurelia incolonnamenti sulla diramazione di Roma sud da Torrenova raccordo e sull'intero tratto Urbano della A24 verso la tangenziale est in tangenziale est code da via delle Valli all'uscita Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico code anche verso San Giovanni da Porta Maggiore a viale Castrense code a tratti poi sulla via del mare la via Ostiense Tra Acilia e Vitinia verso il centro incolonnamenti anche sulla Pontina e sulla via Appia rispettivamente da Pomezia a Tor de' Cenci e da Ciampino alle Capannelle in zona La Rustica la polizia locale segnala un incidente in via Andrea Noale vi sono code ancora per il niente coda in via delle Case Rosse all'altezza di via del Tecnopolo altro incidente su via Nomentana con code da via Ettore Romagnoli a via Jacopo Sannazzaro per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
