luce verde Lazio Bentrovati traffico intenso in queste ore intorno a Roma sul Raccordo Anulare ci sono incoronamento in carreggiata interna tra Cassia bis veientane Salaria tra Nomentana e Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina si sta in fila anche sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo è uscita dalla capitale da Portonaccio al Raccordo Anulare proseguendo poi sulla complanare della 24 Roma Teramo per lavori fino alle 18 di domani venerdì 24 ottobre chiuso il tratto tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est ci sono pertanto incolonnamenti dal raccordo anulare a Ponte di Nona in direzione quindi di Teramo per allenamenti e coda e poi su via Pontina per lavori tra Pomezia e Aprilia in direzione di Terracina e per lavori Questa notte dalle 22 alle 6 sulla A24 roma-teramo chiusa l'immissione sull'autosole verso Napoli per le provenienze dalle due direzioni sulla stessa uno con lo stesso orario quindi 22 Sei chiuso per chi proviene da Firenze l'ingresso sulla diramazione Roma Sud Verso il raccordo anulare è ancora dalle 22 alle 6 sulla diramazione di Roma nord è chiuso per chi proviene da Roma l'ingresso sulla A1 in direzione di Firenze bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 23-10-2025 ore 17:30