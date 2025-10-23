Traffico Lazio del 23-10-2025 ore 09 | 30

luce verde Lazio Buongiorno per un veicolo in panne rallentamenti sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il raccordo verso Roma a Roma traffico ancora intenso sul raccordo con da rallentamenti in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria ed alla diramazione Roma Nord a la 24 ore a tratti anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla 24 sulla stessa 24 Perugia tanti lavori fino alle 18 di domani venerdì 24 ottobre resterà chiusa la complanare tra Ponte di Nona e la barriera di Roma Est verso lunghezza il traffico proveniente da Ponte di Nona e diretto verso la potrà accedere all' autostrada tramite la barriera di Roma Est percorrendo via Collatina e via di lunghezzina diramata dalla protezione civile regionale allerta arancione per vento forte raffiche di casca dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 18 24 ore il Comune di Roma Capitale così come le principali Amministrazioni comunali del Lazio raccomandano la massima prudenza negli spostamenti a Roma saranno chiusi dal primo pomeriggio i cimiteri e saranno interdetti alcune strade con alberature compromesse Per quanto riguarda i trasporti vi segnalo che la circolazione ferroviaria rallentata sulla linea Roma Napoli via Formia per un inconveniente tecnico a un treno fermo alla stazione di Pomezia la Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

